«В городе бардак»: жители Кумертау набросились на мэра после его высказываний о людях

Так, Гузель И. посоветовала мэру и всей администрации города начать с себя «прежде, чем говорить что-то о людях». Женщина также заявляет, что в городе «бардак, трава на улицах уже выше человеческого роста», а кладбище, по словам Гузель, стало больше напоминать лес. Присоединяется к мнению женщины и еще одна местная жительница, которая сообщает, что уже середина лета, а траву «один раз даже не скосили полностью».