Стал известен первый получатель «Дальневосточной ипотеки» в ДФО

Жители других регионов России тоже смогут воспользоваться льготным кредитом под 2% при переезде на Дальний Восток, если станут участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. С июня 2022 года участвовать в программе могут педагогические работники со стажем по специальности не менее пяти лет в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории субъекта ДФО. Также рассматриваются заявления сотрудников государственных или муниципальных медицинских организаций ДФО, имеющих рабочий стаж не менее пяти лет. Для врачей и учителей требования к возрасту и семейному положению не предъявляются.