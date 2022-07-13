Как жителям Башкирии не умереть от удара молнии и обезопасить себя во время грозы

Если же гроза началась, когда вы находились в лесу, то лучше всего будет спрятаться в позе эмбриона (прижав колени к груди) под низкими кустами. По возможности стоит отдалится от деревьев на расстояние 4-5 метров. Известно, что чаще всего молнии попадают в дубы и тополя. Также во время грозы в лесу нельзя разводить огонь и прислоняться к деревьям.