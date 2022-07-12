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В Башкирии возбудили уголовное дело после смертельного столкновения тюбинга с катером

12 июля 08:03
Фото: МЧС по РБ
Трагедия произошла 10 июля на Нугушском водохранилище, сообщает пресс-службу Следственного комитета Башкирии.

В Башкирии возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после трагедии на Нугушском водохранилище.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, 10 июля в акватории водохранилища Мелеузовского района во время катания трех мужчина на тюбинге прикрепленному к гидроциклу произошло столкновение с катером. В результате чего 22-летний мужчина скончался, также 30-летний отдыхающий был госпитализирован с телесными повреждениями.

Подчеркивается, что на данный момент допрашиваются водители гидроцикла и катера, очевидцы и свидетели трагедии. Кроме того, проверяется соответствие оказываемых услуг с требованиями безопасности.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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