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В Башкирии принудительно госпитализировали женщину с опасным заразным заболеванием

12 июля 06:23
Фото: discover24.ru/wp-content
В туберкулезный диспансер женщину смогли отправить только с помощью прокуратуры и приставов, сообщила пресс-служба ФССП 12 июля.

Вероятный очаг распространения туберкулеза в лице 35-летней женщины, которая злостно игнорировала медобследование и лечение от данной крайне заразной и опасной болезни, удалось с помощью прокуратуры ликвидировать судебным приставам.

Жительница Ермекеевского района принудительно по решению суда была госпитализирована в Октябрьский филиал противотуберкулезного диспансера, где ей предстоит и обследование и лечение. В суд с исковым заявлением о необходимости принудительного лечения обратились представители прокуратуры, суд требование надзорного органа удовлетворил. Дело оставалось лишь за приставами, которые исполнили производство в отношении опасной для населения гражданки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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