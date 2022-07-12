В Башкирии принудительно госпитализировали женщину с опасным заразным заболеванием

Жительница Ермекеевского района принудительно по решению суда была госпитализирована в Октябрьский филиал противотуберкулезного диспансера, где ей предстоит и обследование и лечение. В суд с исковым заявлением о необходимости принудительного лечения обратились представители прокуратуры, суд требование надзорного органа удовлетворил. Дело оставалось лишь за приставами, которые исполнили производство в отношении опасной для населения гражданки.