В Башкирии напавший на 9-летнего ребенка местный житель предстанет перед судом

Напомним, 11 апреля житель Сибая в состоянии наркотического и алкогольного опьянения вступил в конфликт с группой малолетних детей по незначительному поводу. После чего догнал 9-летнего мальчика, силой бросил его на металлическое ограждение площадки, а далее повалил на асфальт и ударил ребенка по голове не менее одного раза.