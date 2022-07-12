mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии напавший на 9-летнего ребенка местный житель предстанет перед судом

12 июля 10:44
Фото: СКР по Башкирии
Инцидент произошел в начале апреля этого года в Сибае.

В Башкирии в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который в апреле этого года напал на 9-летнего ребенка. Отмечается, что жителя Сибая обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, 11 апреля житель Сибая в состоянии наркотического и алкогольного опьянения вступил в конфликт с группой малолетних детей по незначительному поводу. После чего догнал 9-летнего мальчика, силой бросил его на металлическое ограждение площадки, а далее повалил на асфальт и ударил ребенка по голове не менее одного раза.

Свою вину в совершении преступлений 31-летний житель Сибая признал.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48