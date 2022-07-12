Суд в Уфе рассмотрит дела пытавшихся «откосить» от армии хоккеистов «Салавата Юлаева»

В суд поступили дела, возбужденные в отношении трех экс-хоккеистов «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина. Как сообщает ТАСС, все они в 2019 году дали взятку для уклонения от армии. Деньги перечислялись через посредника. Последний – 37-летний уфимец, обещавший отсрочку от службы на фиктивных основаниях, - также находится под следствием. Хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.