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Суд в Уфе рассмотрит дела пытавшихся «откосить» от армии хоккеистов «Салавата Юлаева»

12 июля 07:26
Фото: 1MediaInvest
Им предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), следует из материалов картотеки дел Ленинского районного суда Уфы.

В суд поступили дела, возбужденные в отношении трех экс-хоккеистов «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева, Анвара Сулейманова и Владислава Лукина. Как сообщает ТАСС, все они в 2019 году дали взятку для уклонения от армии. Деньги перечислялись через посредника. Последний – 37-летний уфимец, обещавший отсрочку от службы на фиктивных основаниях, - также находится под следствием. Хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.

Заседания по уголовным делам, возбужденным в отношении Воробьева и Сулейманова, назначены на 18 июля. Материалы в отношении Лукина поступили в суд 1 июля, дата их рассмотрения пока не назначена.

По данным СМИ, посредником между спортсменами и сотрудником военкомата выступил бизнесмен Фарит Самигуллин.

Ранее телеканал Russia Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах опровергал информацию о возбуждении уголовных дел в отношении хоккеистов.

Вратарь Анвар Сулейманов в прошедшем сезоне играл за клуб «Металлург-Серов». Владислав Лукин был нападающим «Адмирала». Форвард Михаил Воробьев выступал за СКА.

Ранее экс-вратаря "Салавата Юлаева" Ивана Федотова принудительно отправили в армию.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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