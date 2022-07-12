Стало известно, сколько мужчин и женщин доживают до пенсии в Башкирии

Так, на 1 января 2022 года в Башкирии проживало 1 880 790 мужчин и 2 120 888 женщин. Примечательно, что среди жителей возрастной категории до 15 лет мужчин больше в два раза — 816 441 и 397 325 соответственно. Отмечается, что среди трудоспособного населения показатели аналогичные –мужчин насчитывается 1 186 814, а женщин — 1 077 270.