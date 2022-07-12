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Стало известно, сколько мужчин и женщин доживают до пенсии в Башкирии

12 июля 03:49
Фото: 1MI
В регионе на начало 2022 года насчитывалось более 4 миллионов жителей, из которых 53% — женщины и 47% — мужчины, сообщает Башстат.

Так, на 1 января 2022 года в Башкирии проживало 1 880 790 мужчин и 2 120 888 женщин. Примечательно, что среди жителей возрастной категории до 15 лет мужчин больше в два раза — 816 441 и 397 325 соответственно. Отмечается, что среди трудоспособного населения показатели аналогичные –мужчин насчитывается 1 186 814, а женщин — 1 077 270.

Однако в категории граждан старше трудоспособного возраста — 62 года и 57 лет для мужчин и женщин соответственно большинство на стороне женщин — 646 293 человека, в мужчин — 274 860 человек.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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