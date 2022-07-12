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Руководство озер объяснило, почему огородило курорт в Соль-Илецке колючей проволокой

12 июля 09:57
Фото: ООО "Соленые озера"
Накануне установка ограждений вызвала недовольство туристов. Резидент курорта –компания «Соленые озера» — объяснил, для чего это было сделано.

Озеро, которое известно как Новое, возникло самопроизвольно, когда после провала грунта в воронке скопилась вода. В отличие от других озер, дно этого водоема не обследуется водолазами, а вода в нем не проверяется на содержание опасных примесей и микроорганизмов. Туристы оставили там тонны мусора - в прошлом году компания вывезла с берегов водоема несколько грузовиков отходов.

«Там в большей степени сточные воды. Раньше туда (слов местных жителей в соцсетях) сливали бензин. Местное население знает, что там когда-то была свалка, и купаться туда не ходит. Озеро Новое не предназначено для купания, несмотря на то, что находится на землях курорта «Соленые озера». На берегу озера ставились таблички о запрете купания. Для того чтобы обезопасить отдыхающих, в этом году принято решение огородить озеро забором», — рассказали в компании, обслуживающей курорт.

Стоимость входного билета на курорт в Соль-Илецке составляет 300 рублей. При этом действует он однократно: покинув территорию, придется снова платить за вход. Поэтому бесплатное озеро очень популярно у отдыхающих. Ранее пользователи заподозрили, что, устанавливая забор, администрация пытается бороться с потерей прибыли.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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