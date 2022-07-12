Руководство озер объяснило, почему огородило курорт в Соль-Илецке колючей проволокой

«Там в большей степени сточные воды. Раньше туда (слов местных жителей в соцсетях) сливали бензин. Местное население знает, что там когда-то была свалка, и купаться туда не ходит. Озеро Новое не предназначено для купания, несмотря на то, что находится на землях курорта «Соленые озера». На берегу озера ставились таблички о запрете купания. Для того чтобы обезопасить отдыхающих, в этом году принято решение огородить озеро забором», — рассказали в компании, обслуживающей курорт.