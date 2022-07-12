mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ПЗСП и ПТЖБ заподозрили в завышении цен на газобетон

12 июля 10:12
Фото: Медиахолдинг 1MI
Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) организовало проверку АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон». Последнее до июня 2020 года называлось «Бетокам».

СМИ пишут, что в мае жительница Перми подала в ФАС жалобу на ПЗСП. Об этом информирует Properm.ru.

По словам заявительницы, ПЗСП завышает цены на газобетонные блоки. Антимонопольщики проанализировали продажи газобетона в Прикамье. После они возбудили дело против «Пермтрансжелезобетона».

В отделе маркетинга АО «Пермтрансжелезобетон» журналистам на их запрос ответили, что организация не устанавливает монопольно высокие цены и монополистом не является. Руководство предприятия заявило, что никакого нарушения не было. С итогами проверки там не согласились. Дело пока не рассмотрено. Юристы АО «Пермтрансжелезобетон» уже готовят контраргументы.

Корреспонденты издания направили такой же запрос в пресс-службу АО «ПЗСП». На момент публикации статьи ответ так и не был получен.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48