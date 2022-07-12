ПЗСП и ПТЖБ заподозрили в завышении цен на газобетон

По словам заявительницы, ПЗСП завышает цены на газобетонные блоки. Антимонопольщики проанализировали продажи газобетона в Прикамье. После они возбудили дело против «Пермтрансжелезобетона».
В отделе маркетинга АО «Пермтрансжелезобетон» журналистам на их запрос ответили, что организация не устанавливает монопольно высокие цены и монополистом не является. Руководство предприятия заявило, что никакого нарушения не было. С итогами проверки там не согласились. Дело пока не рассмотрено. Юристы АО «Пермтрансжелезобетон» уже готовят контраргументы.
Корреспонденты издания направили такой же запрос в пресс-службу АО «ПЗСП». На момент публикации статьи ответ так и не был получен.