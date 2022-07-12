Пермская ЦБК выпустила в Камское водохранилище 6,5 тыс. мальков стерляди

Полин отметил, что в прошлом осетровые виды рыб часто заходили на нерест в верховья Камы, однако после возведения гидроэлектростанции в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах нерестовый ход у рыбы нарушился. Сегодня в Пермском крае специалисты прилагают усилия для восполнения популяции осетров. Так, стерляди стало в реках гораздо больше. Безусловно, важно, чтобы рыба дорастала до пяти-шестилетнего возраста и приносила потомство.