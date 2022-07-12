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Горевший под Мелеузом полигон ТКО пролили водой и отсыпают глиной для изоляции

12 июля 07:55
Фото: пресс-служба минэкологии Башкирии
О мерах которые принимаются на загоревшемся близ Мелеуза полигоне Mkset рассказали в министерстве экологии Башкирии 12 июля.

Несмотря на пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в семи километрах от Мелеуза вывоз мусора с городских контейнерных площадок продолжается в штатном режиме, а жалоб на загрязнение воздуха от горожан еще не поступало – об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Башкирии.

Также в ведомстве рассказали о том, что в данный момент происходит на полигоне ТКО и какие меры принимаются для того, чтобы ликвидировать задымление и предупредить поступление кислорода в массу отходов, что может стать причиной внутреннего горения тела полигона.

Для того, чтобы этого не допустить полигон уже пролили водой, после чего приступили к отсыпке его северной части второго полигона глиной. Также в ведомстве напомнили и о том, что гражданам стоит быть внимательнее к тому, что именно они выкидывают, особенно в жаркую погоду. Ведь если в мусоре окажется нечто легковоспламеняющееся, это существенно повысит риск возгорания на полигонах ТКО, а предупредить возгорание куда легче, чем устранить его.

Напомним, в жаркую летнюю погоду мусорные полигоны в Башкирии горят не в первый раз. Прошлым летом в Башкирии горел другой полигон, который также размещен неподалеку от Мелеуза. Также жарким летом 2021 дважды горела свалка под Уфой в поселке Новые Черкассы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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