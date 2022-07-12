Горевший под Мелеузом полигон ТКО пролили водой и отсыпают глиной для изоляции

Для того, чтобы этого не допустить полигон уже пролили водой, после чего приступили к отсыпке его северной части второго полигона глиной. Также в ведомстве напомнили и о том, что гражданам стоит быть внимательнее к тому, что именно они выкидывают, особенно в жаркую погоду. Ведь если в мусоре окажется нечто легковоспламеняющееся, это существенно повысит риск возгорания на полигонах ТКО, а предупредить возгорание куда легче, чем устранить его.