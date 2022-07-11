В Башкирии малая Родина Салавата Юлаева превратилась в свалку

На окраине районного центра села Малояз Салаватского района Башкирии разрастается несанкционированная свалка огромных масштабов. Об этом в соцсетях рассказал эколог Александр Веселов.
По словам эксперта, свалка в лесном массиве существует уже много лет, однако местные власти игнорируют данную проблему. Как сообщает Веселов, республиканский Союз экологов ещё полгода назад направил официальное письмо главе администрации Салаватского района. Ответа на обращение экологов не последовало, как и практических действий по устранению свалки.
Сообщается, что мусорный полигон был признан незаконным ещё полтора года назад. Однако, по словам эколога, коммунальные отходы района по-прежнему выгружаются на эту свалку, откуда лишь частично вывозятся на полигон ТКО в соседний Дуванский район.
Эколог также отмечает, что с течением времени свалка только разрастается, о чём свидетельствуют свежие мусорные пакеты и прочие отходы, разбросанные по территории. Веселов также высказал предположение, что бездействие местной администрации может быть связано с её намерением сделать огромную свалку на живописном горном склоне неким арт-объектом для привлечения туристов.
— Полное отсутствие реакции на наше предыдущее обращение (а также на публикацию в соцсетях) по этой проблеме, видимо, можно объяснить тем, что районная администрация считает эту свалку некоей достопримечательностью района и планирует этот объект использовать для посещения туристами. Печальный будет пример для пропагандируемого агро- и этно-туризма в республике, — пишет Веселов на своей странице в соцсетях.
Также Александр Веселов сообщил, что жалоба на несанкционированную свалку была направлена в республиканскую прокуратуру.