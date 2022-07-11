В Башкирии малая Родина Салавата Юлаева превратилась в свалку

— Полное отсутствие реакции на наше предыдущее обращение (а также на публикацию в соцсетях) по этой проблеме, видимо, можно объяснить тем, что районная администрация считает эту свалку некоей достопримечательностью района и планирует этот объект использовать для посещения туристами. Печальный будет пример для пропагандируемого агро- и этно-туризма в республике, — пишет Веселов на своей странице в соцсетях.