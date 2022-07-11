В Башкирии «Кроношпан ОСБ» получила штраф в размере полумиллиона рублей

Штраф в размере 500 тысяч рублей предстоит выплатить предприятию «Кроношпан ОСБ» за нарушение требований градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что в нарушение было выявлено в результате проверки, проведенной природоохранной межрайонной прокуратурой. Так, цех предприятия в микрорайоне Индустриальный парк, занимавшийся изготовлением ориентированно-стружечных плит функционировал без соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Республиканский арбитражный суд, в свою очередь, согласился с доводами надзорного органа — компании был назначен штраф в полмиллиона рублей. В прокуратуре отмечают, что решение суда не вступило в законную силу. Таким образом, компания может обжаловать решение суда.
Напомним, завод предприятия «Кроношпан ОСБ» был построен близ микрорайона Шакша несколькими годами ранее. Примечательно, что строительство завода спровоцировало волну недовольства среди экоактивистов. При этом годом ранее деятельность компании уже привлекала внимание надзорных органов. Так, в 2021 году ФСБ и надзорные органы провели комплексную проверку предприятия, отметив при этом, что к тому моменту предприятие не предоставило прокуратуре запрошенные документы.
В 2020 году «Кроношпан» получил первую категорию по оценке по степени негативного влияния на окружающую среду. Отметим, что данная категория подразумевает под собой значительное негативное воздействие. «Кроношпан», в свою очередь, выразил своё несогласие с решением Росприроднадзора и предпринял попытки оспорить его в судебном порядке.