В Башкирии «Кроношпан ОСБ» получила штраф в размере полумиллиона рублей

Напомним, завод предприятия «Кроношпан ОСБ» был построен близ микрорайона Шакша несколькими годами ранее. Примечательно, что строительство завода спровоцировало волну недовольства среди экоактивистов. При этом годом ранее деятельность компании уже привлекала внимание надзорных органов. Так, в 2021 году ФСБ и надзорные органы провели комплексную проверку предприятия, отметив при этом, что к тому моменту предприятие не предоставило прокуратуре запрошенные документы.