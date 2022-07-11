Конгресс "Национальное здравоохранение - 2022" в Москве завершился

В рамках мероприятия провели тридцать три профильные сессии, которые также транслировались онлайн на широкую аудиторию. Участие в них приняли восемь тысяч человек, в том числе врачи и представители среднего медицинского персонала и фармацевтической отрасли, биологи, сотрудники научных организаций, а также работники смежных сфер, которые принимают участие в решении задач системы медицинской помощи. За три дня сессии посмотрели свыше 70 тысяч раз. Спикерами мероприятия стали сто двадцать экспертов из различных отраслей. Медикам за участие в онлайн-трансляциях начислялись баллы системы НМО.