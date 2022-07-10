mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Башкирии пожаловалась на загрязнение воздуха

10 июля 05:01
Фото: Электронная приемная органов власти Башкирии
Жительница Стерлитамака пожаловалась на «агрессивные выбросы» в своем городе. По словам женщины, предприятие «Салават Газпром нефтехим» платит копеечные штрафы, что несоразмерно с таким экологическим ущербом.

Жительница Стерлитамака пожаловалась на опасные выбросы, обращение появилось на сайте электронной приемной республики. В сообщении сказано, что предприятие «Салават Газпром нефтехим» отравляет воздух и платит за это небольшие штрафы.

— Прошу объяснить до каких пор «Салават Газпром нефтехим» будет отправлять воздух, платя копеечные для них штрафы за такой вред, — возмущается женщина.

По словам уроженки Стерлитамака, сейчас в городе проживают ее родители вместе с детьми, чем она также обеспокоена.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии в 2022 году должны будут появиться две станции контроля качества воздуха. В апреле на заседании профильного комитета по исполнению законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха представитель «Газпром нефтехим Салават» Азат Хабибуллин сообщал, что предприятие «подумает» над вопросом загрязнения атмосферы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48