В Башкирии создан новый вуз — Уфимский университет науки и технологии

Афанасьев сделал и весьма смелый и благоприятный прогноз для республики в сфере высшего образования. По его мнению регион участвуя в программе «Приоритет-2030» а также в других программах развития образования, уже через 7-8 лет может стать одной из научно-образовательных столиц России. Не исключил Афанасьев и того, что вуз займет достойное место и в мировом образовании.