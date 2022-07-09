В Башкирии создан новый вуз — Уфимский университет науки и технологии

На торжественном открытии музейного комплекса «Шульган-таш» стало известно о том, что Уфимский университет науки и технологии официально создан, постановление уже подписано министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Сообщил новость заместитель Фалькова Дмитрий Афанасьев, который посетил открытие уникального музейного комплекса.
Новый вуз создается на базе объединения двух мощных интересных образовательных организаций: государственного университета (БашГУ — прим.ред.), авиационного университета, и мы эту инициативу руководства республики поддержали, посчитали совершенно правильной, потому что тот потенциал, который есть в системе науки и высшего образования в регионе, требует консолидации усилий, масштабирования.Дмитрий Афанасьев
Афанасьев сделал и весьма смелый и благоприятный прогноз для республики в сфере высшего образования. По его мнению регион участвуя в программе «Приоритет-2030» а также в других программах развития образования, уже через 7-8 лет может стать одной из научно-образовательных столиц России. Не исключил Афанасьев и того, что вуз займет достойное место и в мировом образовании.
Объединение вузов ранее вызвало в обществе жаркие дискуссии. Радий Хабиров, комментируя этот вопрос, заявлял, что объединённый университет создается «не для того, чтобы что-то убить или сделать хуже», а для того, чтобы сделать «на порядок выше».