Сегодня в Башкирии откроется новый музейный комплекс «Шульган-Таш»

Сегодня, 9 июля в Башкирии состоится торжественное открытие уникального и единственного в России музейного комплекса «Шульган-Таш», в котором будет работать музей наскальной живописью, которой и славится пещера.
Работы по строительству уникального объекта шли почти четыре года, с 2018 года. Глава Башкирии Радий Хабиров накануне открытия признал, что на создание единственного в России музея наскального искусства эпохи палеолита было потрачено много усилий и уже в скором времени все желающие жители Башкирии и России, а также гости из других стран смогут оценить эти усилия по достоинству.
Но сделать они смогут это не сегодня, так как на церемонии торжественного открытия будут присутствовать только представители власти, высокопоставленные гости и представители СМИ. В данный момент журналистам, среди которых и корреспондент Mkset уже доступна экспозиция, в которой можно не только получить новые знания, но и сравнить свой рост и комплекцию с пещерным человеком и даже узнать вес собственного мозга.
Приоткрываем завесу тайны и показываем часть экспозиции, которая пока что доступна только присутствующим на открытии.