«Никаких лап не хватит»: Радий Хабиров высказался о попытках вмешаться в дела России

Глава Башкирии отреагировал на дискуссию о политической ситуации в мире, которая состоялась между участниками пленарного заседания «Евразийский вектор международного научно-технологического сотрудничества «Разворот на Восток».
Выступая на мероприятии, президент РАН Александр Сергеев заметил, что российским спортсменам не запрещают выступать на международных соревнованиях, однако лишают их права идентифицировать себя с Россией. Аналогичные изменения происходят в науке: российские исследователи могут участвовать в международных проектах, однако их имена не хотят публиковать под результатами таких исследований.
Отвечая ему, другой академик, ректор сколковского института науки и технологий Александр Кулешов сказал, что отношения между учеными невозможно отменить. Что касается других моментов, то «о нас вытирают ноги», однако, возможно, в этом — часть вины страны, предположил он. Обращаясь к присутствующей на заседании Ирине Родниной, он выразил уверенность, что она не стала бы выступать под «тряпкой с пятью кольцами» вместо флага.
Взявшая слово фигуристка Ирина Роднина ответила, что помнит те времена, когда флаг не поднимали и «гимн не игрался». Тем не менее все понимали, что награждают спортсменов Советского Союза. Она напомнила, что страну, отказавшуюся участвовать в Олимпийских играх по политическим мотивам, лишают участия в двух последующих Играх. По ее словам, тогда молодые спортсмены упустили бы такую возможность, что было бы ошибкой руководства страны.
Вступивший в дискуссию глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что как бы ни хотел Запад обрести влияние на территории России, этого не произойдет. Он отметил, что страна слишком велика для этого.
Залезть своими лапами на нашу территорию невозможно физически. Это сколько надо лап.Радий Хабиров
Также Александр Сергеев сравнил значение произошедших изменений в мире с тем, как если бы был снесен «фасад нашего общего дома». Сейчас, отметил он, эта стена — «с малым количеством окон или без них» — появилась. Однако стране предстоит определить, в какую сторону света должен быть обращен этот фасад: на восток, на запад или в сторону Арктики.
По мнению академика, этот «фасад» должен быть направлен во все стороны, а Россия должна выстраивать «одинаково дружелюбные, равноправные отношения», не пренебрегая при этом национальными интересами. Александр Сергеев отметил, что Башкирия задолго до произошедших в последние месяцы событий уже начала строить именно тот «прототип нашего большого дома, и строит его очень разумно». Это евразийский дом, гостеприимный во всех направлениях.