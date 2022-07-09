«Никаких лап не хватит»: Радий Хабиров высказался о попытках вмешаться в дела России

Взявшая слово фигуристка Ирина Роднина ответила, что помнит те времена, когда флаг не поднимали и «гимн не игрался». Тем не менее все понимали, что награждают спортсменов Советского Союза. Она напомнила, что страну, отказавшуюся участвовать в Олимпийских играх по политическим мотивам, лишают участия в двух последующих Играх. По ее словам, тогда молодые спортсмены упустили бы такую возможность, что было бы ошибкой руководства страны.