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В Казани поймали подозреваемых в краже 12,7 миллионов у матери погибшего контрактника

8 июля 07:12
Фото: 1MI
Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Банка России, обманом заставили жительницу Пермского края 12,7 млн рублей. Спустя два месяца после кражи были пойманы четверо подозреваемых.

Полиция задержала в Казани четверых человек, они подозреваются в хищении 12,7 млн руб. у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой, чей сын, будучи военнослужащим по контракту, погиб на Украине. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно данным, подозреваемые — трое мужчин и девушка в возрасте от 20 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в мае этого года злоумышленники позвонили Валентине Нечаевой и представились работниками Банка России. По их словам, якобы произошла утечка данных, поэтому нужно застраховать ее расчетные счета. Женщина поверила и несколько дней подряд, выполняя указания мошенников, снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими абонентские номера, банковские счета и электронные кошельки. Таким образом было похищено 12,7 млн рублей — это были законные выплаты родственникам погибших в спецоперации военнослужащих, личные сбережения и взятый кредит.

Как вспоминает Валентина Нечаева, мошенники не давали ей опомниться, заваливая алгоритмами действий и фиктивными документами, напоминая о бдительности и сея тревогу. Когда женщина начинала сомневаться в правомерности действий «специалиста по безопасности» Банка России, ей звонил «следователь». Отметим, что все общение шло через мессенджер WhatsApp, причем к аккаунту лже-силовика был привязан реально существующий телефонный номер полиции.

В мае задержанные арендовали квартиру, где координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

Ранее юристы, комментируя ситуацию, подчеркивали, что такие дела расследуются долго, поскольку взыскать средства возможно только в случае поимки мошенников — получить от банков деньги невозможно, потому что жертва самостоятельно снимала свои средства.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается, правоохранительные органы устанавливают личности остальных участников преступления и всех эпизодов их незаконной деятельности.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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