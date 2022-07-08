В Казани поймали подозреваемых в краже 12,7 миллионов у матери погибшего контрактника

Напомним, в мае этого года злоумышленники позвонили Валентине Нечаевой и представились работниками Банка России. По их словам, якобы произошла утечка данных, поэтому нужно застраховать ее расчетные счета. Женщина поверила и несколько дней подряд, выполняя указания мошенников, снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими абонентские номера, банковские счета и электронные кошельки. Таким образом было похищено 12,7 млн рублей — это были законные выплаты родственникам погибших в спецоперации военнослужащих, личные сбережения и взятый кредит.