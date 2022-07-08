Новые опции и дизайн: тренды мобильного банкинга

Банк предлагает клиентам не просто тратить кэшбэк, а инвестировать его в акции известных крупных компаний. Это не требует создания отдельного брокерского счета и специальных знаний. Все в приложении и все просто: участник программы «Кэшбэк акциями» может выбирать в любое время в течение месяца интересующие его ценные бумаги. В следующему месяце ему будет начислено вознаграждение в форме выбранной акции. Каждый месяц клиент может менять акции, в которых хочет получать вознаграждение и в результате иметь одновременно несколько счетов с разными акциями, если, например, не желает с ними расставаться.