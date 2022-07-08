«Кладбище из окон детсада»: под Уфой жители выступили против нового генплана

Нужна транспортная инфраструктура. Уже через три года выросшее население встанет в пробках, прогнозирует Илья Зильбан. По его мнению, необходим путепровод на железнодорожном переезде, иначе жители трех деревень столкнутся с теми же сложностями, что и население поселка Нагаево. Однако в планах его нет. Зато есть строительство дороги из Нагаево в Русский Юрмаш, дублера М-5, которая жителям как раз не нужна. Здесь, по словам Ильи Зильбана, тоже непонятно, где конкретно ее хотят построить, а иметь в 100 метрах от своего дома оживленную четырехполосную трассу — сомнительное удовольствие. Сергей из Шмидтово также отмечает, что проект очень дорогой и сложнореализуемый — на территории строительства многочисленные овраги, через которых придется делать мосты. Действующей дорожной сети для населения пока вполне достаточно, если «довести ее до ума», отмечают жители.