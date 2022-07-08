«Кладбище из окон детсада»: под Уфой жители выступили против нового генплана

В конце июня в Русско-Юрмашевском сельсовете прошли публичные слушания по генплану сельского поселения, по итогам которых жители Шмидтово, Шамонино и Бурцево направили многочисленные возражения. Проект не одобрили десятки граждан. Теперь, возможно, он уйдет на доработку.
Одним из камней преткновения стали планы по строительству кладбища в деревне Шамонино. Ее жители посчитали, что объект спроектирован с нарушениями.
Кладбище хотят построить прямо на лыжной трассе. Кроме того, его будет видно из детского сада, что не совсем правильно, считает жительница Шамонино Венера Ш.
«Зимой в поле мы устраиваем лыжню, а теперь такой возможности не будет. Здесь и без того нет ничего для детей», — говорит она.
Местная школа и детский сад уже переполнены, но новых социальных объектов в проекте не предусмотрели.
Строить объект необходимо, считает житель Шмидтово Сергей.
«Ну как можно быть против кладбища? Действующие кладбище есть только в Бурцево. Конечно, оно необходимо. Но место для его размещения выбрано неправильно. В годы советской власти мой отец работал председателем колхоза и делал геологические изыскания. Там, где собираются разместить кладбище — запасы песка гравия. А значит, есть и родники, и сток воды. Необходимо уточнить параметры для проектирования», — считает он.
Протесты связаны и с тем, что размещение экологически опасного объекта, по данным местных жителей, не согласовано с контролирующими органами: с Роспотребнадзором и Минэкологии. Заключений на слушаниях не представили, отмечает житель Бурцево Илья Зильбан, но предложили жителям утвердить предложенный вариант.
«Кладбище нужно, это социальный объект, без него не обойтись. Но где его размещать, решать людям. Пока из схем не было понятно, на каком удалении его хотят расположить от населенного пункта (не было точных координат). Участок находится на горе, под горой целый населенный пункт Шамонино. Оценить негативное влияние кладбища невозможно. Когда выяснилось, что к тому же отсутствуют обоснования такого размещения, народ был в возмущении», — рассказал он.
Многие местные жители также опасаются, что кладбище с проектной площадью 9 га вскоре разрастется. Рядом Уфа, город-миллионник, уже столкнувшийся с дефицитом мест для захоронений. В будущем, вероятно, в Шамонино, начнут привозить умерших уфимцев. Участок, выделенный под кладбище, будут расширять — это проще, чем открывать новые объекты, опасаются жители.
«Я сомневаюсь, что мы долго будем находиться в районе, нас рано или поздно передадут уфимскому городскому округу. Поэтому нужно, чтобы кладбище в Шамонино имело статус, закрепленный за этой территорией. Потому что если они будет общим для сельсовета, позднее оно будет считаться закрепленным за каким-то из районов Уфы», — считает Сергей.
Кладбище — не единственная претензия жителей деревень. Илья Зильбан из Бурцево отмечает, что в генплане предусмотрено увеличение населения сельского поселения на 11 тысяч человек. Если увеличивать население — то сначала нужно строить инфраструктуру для него. А в Бурцево жителям даже детскую площадку пришлось делать жителям за свой счет. При этом социальной инфраструктуры для них не предусмотрено: в генплан внесены планы по строительству некоторых объектов, но установить, где их расположат, невозможно, нет координат. Честному слову властей и проектировщиков жители не верят.
Нужна транспортная инфраструктура. Уже через три года выросшее население встанет в пробках, прогнозирует Илья Зильбан. По его мнению, необходим путепровод на железнодорожном переезде, иначе жители трех деревень столкнутся с теми же сложностями, что и население поселка Нагаево. Однако в планах его нет. Зато есть строительство дороги из Нагаево в Русский Юрмаш, дублера М-5, которая жителям как раз не нужна. Здесь, по словам Ильи Зильбана, тоже непонятно, где конкретно ее хотят построить, а иметь в 100 метрах от своего дома оживленную четырехполосную трассу — сомнительное удовольствие. Сергей из Шмидтово также отмечает, что проект очень дорогой и сложнореализуемый — на территории строительства многочисленные овраги, через которых придется делать мосты. Действующей дорожной сети для населения пока вполне достаточно, если «довести ее до ума», отмечают жители.
В администрации Уфимского района в ответ на запрос Mkset сообщили, что планируют опубликовать протокол публичных слушаниях о внесении изменения в генплан на официальном сайте муниципалитета в ближайшее время.