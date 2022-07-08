Еще один маленький ребенок выпал из окна в центре Уфы и попал с травмами в больницу

В Уфу пришло долгожданное тепло и вместе с ним желание держать окна открытыми. Однако делать это в квартире где есть маленькие дети, которые проявляют крайнюю любознательность и не понимают родительских запретов крайне небезопасно и может привести к трагедии. В УГЗ призвали родителей быть внимательными к своим детям и озаботиться из безопасностью, а именно установить на окнах в квартире специальные фиксаторы, которые не дадут малышу открыть окно, а значит предотвратят беду.