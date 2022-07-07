«Всё равно начислим по среднему»: жители массово жалуются на «Уфаводоканал»

Уфимка Аврора (имя изменено — прим.ред.) сообщила Mkset, что ей однажды чудом удалось-таки дозвониться до горячей линии «Уфаводоканала». Со слов женщины, оператор на том конце провода сказала ей, что она также «слишком поздно» передает показания водяных счетчиков. Хотя, со слов Авроры, сроки передачи счетчиков она не меняла и передавала показания, как и раньше, до конца месяца. Да и передать цифры, с ее слов, не предстает возможным — они до «Уфаводоканала» просто не доходят.