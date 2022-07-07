В Башкирии экс-начальника отдела полиции осудят за взяточничество

Однако на этом история о предприимчивом полицейском не заканчивается. Сообщается, что он также получил денежную сумму в размере 1,45 миллиона рублей, на этот раз обязавшись помочь двум сотрудникам силового ведомства в продвижении по службе. Двое его коллег передали ему 850 и 600 тысяч рублей соответственно. На самом же деле ни о каком продвижении коллег по службе речи не шло. Начальник отдела присвоил деньги себе и далее распорядился ими по своему усмотрению.