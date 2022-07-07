Начались съёмки фильма «Помилование» по повести Мустая Карима

В съемочной группе нового фильма, действие которого также происходит во время Великой Отечественной войны есть те, кто принимал участие в съемках «Сестренки». Это художник-постановщик Вячеслав Виданов, художник по костюмам Яна Боуден. В фильме занято много известных российских актёров. Роль Казарина исполняет Гела Месхи («1941.Крылья над Берлином», «Лётчик», «Чёрная кошка», «Волчье солнце», «Сын отца народов»), в роли Бурёнкина — Юрий Лопарёв, известный зрителям по фильмам «Ликвидация», «Гибель Империи», «Дети Арбата», «Притяжение».