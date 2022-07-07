Начались съёмки фильма «Помилование» по повести Мустая Карима

Художественный фильм по повести «Помилование» великого башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима снимает киностудия «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима.
«Помилование» — не первая экранизация произведений Мустая Карима. Ранее вышел одноименный фильм по его повести «Отряд Таганок». В 2019-м году вышла картина «Сестрёнка» (по повести «Радость нашего дома»), первый российский фильм на башкирском языке в широком прокате.
В съемочной группе нового фильма, действие которого также происходит во время Великой Отечественной войны есть те, кто принимал участие в съемках «Сестренки». Это художник-постановщик Вячеслав Виданов, художник по костюмам Яна Боуден. В фильме занято много известных российских актёров. Роль Казарина исполняет Гела Месхи («1941.Крылья над Берлином», «Лётчик», «Чёрная кошка», «Волчье солнце», «Сын отца народов»), в роли Бурёнкина — Юрий Лопарёв, известный зрителям по фильмам «Ликвидация», «Гибель Империи», «Дети Арбата», «Притяжение».
Главную женскую роль испанки Марии Терезы будет играть дебютантка Джамиля Мударисова, уфимская школьница, выпускница студии творческого развития «Хахачу», которую основал актер Константин Хабенский. Именно ради нее сержант-танкист Любомир Зух (его роль исполняет 17-летний Александр Новиков) совершает преступление — угоняет танк для того, чтобы сказать любимой самые главные слова перед тем, как уйти в свой первый бой.
Продюсеры картины — Михаил Курбатов, Дмитрий Фикс и Тимербулат Каримов — внук Мустая Карима, учредитель Фонда имени Мустая Карима.
«Речь идет не просто об экранизации повести „Помилование“, а о создании самостоятельного художественного произведения, успех которого зависит не только от первоисточника, но и от мастерства авторов фильма», — говорит Тимербулат Каримов.
Завершить работу над фильмом «Помилование» планируется в 2023 году.