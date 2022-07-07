Министр спорта Башкирии высказался против продажи пива во время матчей на стадионах

Глава ведомства рассказал изданию о том, что клубы получают от продажи пива на стадионах определенные преференции от спонсоров, включая и финансовую поддержку, в ведомстве могут понять это и знают, что продажа пива на стадионах практикуется на Западе. Однако лично Руслан Хабибов высказался против подобной инициативы.