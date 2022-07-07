Дело Владимира Мау может лопнуть как мыльный пузырь

По данным МК, следствие уже опросило всех фиктивных работников. Как оказалось, они действительно работают в Минпросвещения и заняты в нацпроекте «Образование», который курировала Ракова. По ее словам, свою работу они должны были выполнить очень оперативно, а мотивировать сотрудников с зарплатой не более 60 тыс. рублей выполнять обязанности с 8 до 23 часов было сложно — люди увольнялись. При этом провал проекта отразился бы на формировании бюджета. Тогда была придумана схема для денежной мотивации работников: работники Минпросвещения подписывали формальный договор с другой организацией, трудиться продолжали в министерстве и получали при этом вторую зарплату. Ракова отметила, что «мертвые души» — совершенно обычная практика. Сами же работники рассказали, что деньги они оставляли себе, а не снимали, чтобы отдать. Выходит, что доказательств того, что Ракова и Мау получали эти средства, нет.