Жителю Башкирии грозит штраф за мытье машины в особо охраняемом озере Талкас

Тем не менее, житель района заехал на автомобиле в озеро и там же, по словам главы муниципалитета, мыл транспортное средство. Личность владельца в конечном итоге была установлена и ему было вручено проставление о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении.