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Жителю Башкирии грозит штраф за мытье машины в особо охраняемом озере Талкас

6 июля 10:21
Фото: Фанис Аминев//vk.com
В Баймакском районе неизвестные заехали в озеро Талкас и там же мыли транспортное средство, сообщает глава района в своих социальных сетях.

Жителю Башкирии грозит штраф за мытье машины в особо охраняемом озере Талкас. Фотографии с места опубликовал на своей странице глава муниципалитета Фанис Аминев.

Известно, что в 2021 году озеро Талкас получило статут памятника природы и вошло в реестр особо охраняемых территорий. Так, транспортное средство разрешается оставлять в специально отведенном месте, кроме того, 50 метров от берега является водоохранной зоной.

Тем не менее, житель района заехал на автомобиле в озеро и там же, по словам главы муниципалитета, мыл транспортное средство. Личность владельца в конечном итоге была установлена и ему было вручено проставление о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении.

Так, нарушителю может грозит штраф от 3 до 3,5 тысячи рублей по статье 8.42 части 1 КоАП РФ.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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