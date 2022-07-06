Жителю Башкирии грозит штраф за мытье машины в особо охраняемом озере Талкас. Фотографии с места опубликовал на своей странице глава муниципалитета Фанис Аминев.
Известно, что в 2021 году озеро Талкас получило статут памятника природы и вошло в реестр особо охраняемых территорий. Так, транспортное средство разрешается оставлять в специально отведенном месте, кроме того, 50 метров от берега является водоохранной зоной.
Тем не менее, житель района заехал на автомобиле в озеро и там же, по словам главы муниципалитета, мыл транспортное средство. Личность владельца в конечном итоге была установлена и ему было вручено проставление о необходимости явиться в комитет для составления протокола об административном правонарушении.
Так, нарушителю может грозит штраф от 3 до 3,5 тысячи рублей по статье 8.42 части 1 КоАП РФ.