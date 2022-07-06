Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на коррупцию в нефтекамском морге

Позже, как сообщила Анастасия, ее отца отвезли в реанимацию, а затем его не стало. Далее, со слов жительницы Башкирии, сначала семье поступил звонок из больницы, а затем позвонили сотрудники бюро ритуальных услуг. По мнению Дашкевич, врачи усиленно навязывают платные услуги похоронщиков, разговаривают в грубой и надменной форме и проявляют «финансовую заинтересованность».