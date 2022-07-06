Законопроекты ЕР о поддержке граждан и защите от санкций приняты Госдумой

«По инициативе членов нашей фракции был принят закон о полной отмене на два года в республике единого сельхозналога. Тем самым мы поддержали аграриев, которые продолжают работу и сохраняют рабочие места. Важным было принятие закона о выдаче жилищных сертификатов инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Следующее — закрепили статус ветеранов боевых действий за участниками спецоперации со всеми вытекающими из этого для них льготами. Также приняли закон „О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших военнослужащих“. В мае с целью поддержки малого бизнеса мы приостановили норму об ответственности за несанкционированную уличную торговлю. На итоговом заседании весенней сессии мы приняли закон о выделении без торгов земельных участков под магазины в населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек. Также наша фракция пролоббировала принятие разработанного правительством пакета законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес», — отметил Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан, руководитель фракции «Единая Россия».