Верховный суд Башкирии вынес приговор за изнасилование и удушение девочки джинсами

В мае нынешнего года обвинительное заключение против двоих местных жителей 22 и 25 лет утвердила прокуратура, примечательно, что оба они ранее привлекались к ответственности, но за кражи и за преступления связанные с наркотиками. Верховный суд Башкирии же приговорил преступников к 18 и 22 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на полтора года. Также оба они будут обязаны выплатить компенсацию по 2,5 миллиона рублей каждый.