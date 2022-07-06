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Верховный суд Башкирии вынес приговор за изнасилование и удушение девочки джинсами

6 июля 11:43
Фото: пресс-служба Следкома по Башкирии
Оба мужчины отправятся за решетку на десятилетия, а также выплатят компенсацию по 2,5 миллиона рублей каждый, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 6 июля.

Сегодня, 6 июля стал известен приговор Верховного суда Башкирии по жуткому и резонансному делу об убийстве девочки-подростка в селе Питяково под городом Бирск. Двоих мужчин признали виновными по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в изнасиловании несовершеннолетней, особо жестоких действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, которое не достигло 16 лет, а также в убийстве сопряженном с изнасилованием.

В мае нынешнего года обвинительное заключение против двоих местных жителей 22 и 25 лет утвердила прокуратура, примечательно, что оба они ранее привлекались к ответственности, но за кражи и за преступления связанные с наркотиками. Верховный суд Башкирии же приговорил преступников к 18 и 22 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на полтора года. Также оба они будут обязаны выплатить компенсацию по 2,5 миллиона рублей каждый.

Напомним, в конце прошлого августа всю Башкирию сотрясло известие о найденном в овраге села Питякова под Бирском тела изнасилованной 15-летней девочки. Она ушла из дома отмечать день рождения, однако на празднике присутствовали и её убийцы, которые будучи пьяными изнасиловали девочку и задушили несчастную ее же джинсами, тело же девочки они выбросили в овраг.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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