Глава РЭО Буцаев заявил о 47 млрд инвестиций в объекты по обращению с ТКО в Сибири

Всего в СФО необходимо создание инфраструктуры мощностью пять миллионов тонн в год по обработке ТКО и около двух миллионов тонн в год — по утилизации ТКО. Общий объем инвестиций для создания перспективных объектов в округе оценивается более чем в 67 миллиардов рублей.