Эксперты: Безответственный бизнес хочет уйти от уплаты экосбора и подорвать реформу

Также они не хотят, чтобы экосбор уплачивал производитель самой упаковки, а не товара. Подчеркивается, что зарубежный опыт показал, что введение экосбора не влияет на финансовые показатели самих производителей. Об этом рассказал руководитель лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров. По его словам, ни в ЕС, ни в Белоруссии, ни в Казахстане не произошло скачков цен или банкротств из-за переноса РОП с производителей товаров на производителей упаковки.