«Вконтакте» заблокировал страницу активиста из Башкирии Руслана Нуртдинова

Администрация социальной сети VK заблокировала страницу активиста из Башкирии Руслана Нуртдинова. Об этом сообщают «Аспекты».
Сообщается, что страницу Нуртдинова заблокировали в связи с требованием Генпрокуратуры РФ. Отметим, что известность Нуртдинов приобрел на фоне своего активного участия в протестных акциях против коррупции, а также из-за активной критики властей регионального и федерального масштаба.
Также Нуртдинов баллотировался в депутаты районного совета. В марте 2021 года активист был задержан в Москве во время форума муниципальных депутатов. Всего тогда сообщалось о задержании 150 человек.