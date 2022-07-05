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«Вконтакте» заблокировал страницу активиста из Башкирии Руслана Нуртдинова

5 июля 12:27
Фото: Артур Салимов / 1MI
О блокировке аккаунта известного в республике активиста сообщают «Аспекты»

Администрация социальной сети VK заблокировала страницу активиста из Башкирии Руслана Нуртдинова. Об этом сообщают «Аспекты».

Сообщается, что страницу Нуртдинова заблокировали в связи с требованием Генпрокуратуры РФ. Отметим, что известность Нуртдинов приобрел на фоне своего активного участия в протестных акциях против коррупции, а также из-за активной критики властей регионального и федерального масштаба.

Также Нуртдинов баллотировался в депутаты районного совета. В марте 2021 года активист был задержан в Москве во время форума муниципальных депутатов. Всего тогда сообщалось о задержании 150 человек.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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