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Когда придет летнее тепло в Башкирию

5 июля 05:07
Фото: 1MI
Теплый дней этим летом было совсем мало — июнь выдался дождливым и холодным, июль, кажется, также не обещает жаркой погоды.

В первую неделю июля жителей Башкирии практически ежедневно предупреждают об ухудшении погодных условий: дожди, грозы и сильные порывы ветра. Однако теплая погода в республики ожидается в скором времени.

По информации синоптиков Башгидрометцентра, завтра, 6 июля, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, однако прогнозируются кратковременные дожди и северный, северо-западный ветер. Уже в четверг, 7 июля, температура будет постепенно подниматься — столбик термометра покажет +22… +27 градусов.

Так, по предварительным данным синоптиков, летнее тепло в Башкирию должно прийти уже в середине текущей недели. К слову, среднемесячная температура в июле ожидается +18…+20 градусов, что является около нормы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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