Активное долголетие: и жизнь только начинается

Есть интересные практики для людей старшего поколения и в других регионах. Например, в число финалистов Отбора вошел проект «Бабушка на час» из Владимирской области. Там, после обучения и тренингов, женщины старшего возраста — «серебряные» волонтеры — приходят в многодетные семьи, помогают родителям детей с особенностями развития. Пока волонтер гуляет или играет с ребенком, взрослые могут заняться неотложными делами, решить вопросы, связанные с собственным здоровьем или просто отдохнуть.«На социальном обслуживании в учреждении — более тысячи пожилых людей, получающих социальные услуги на дому. А также более 500 человек — слушатели университета «третьего» возраста, участники клубов по интересам. Среди них много людей, которые продолжают вести активный образ жизни и считают, что их знания и умения могут быть полезны для других, — отмечает заместитель директора Владимирского КЦСОН Татьяна Семенова. — В то же время в городе проживают семьи с детьми, которые нуждаются в социальной помощи. Такие семьи мы выявляем и стараемся им помочь. Есть многодетные, неполные, семьи с особенными детьми, у которых возникает вопрос «с кем оставить ребенка».