Активное долголетие: и жизнь только начинается

У современных людей старшего возраста другие планы: они хотят не только сидеть на лавочке и присматривать за внуками, но и учиться, проходить туристические маршруты и заниматься волонтерством.
Чтобы сделать жизнь старшего поколения яркой и активной, во многих регионах России уже внедряют разные инициативы: от спортивных команд для людей старшего возраста до исторических реконструкций. Чтобы о таких проектах узнало как можно больше россиян, с 2020 года АНО «Национальные приоритеты» проводит Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.
Лучшие проекты попадают в Сборник лучших практик активного долголетия, а победители конкурса получают поддержку в продвижении по всей России. Mkset изучил лучшие практики в 2021 году и выбрал самые интересные из них.
В число практик-финалистов Отбора вошли несколько инициатив из Башкирии. Проект «Радость жизни», который реализуют в Янаульском районе республики, помогает улучшить физическое и эмоциональное состояние людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Клуб «Радость жизни» был создан в период пандемии COVID-19, чтобы поддержать людей старшего поколения. Авторы разработали «дорожную карту оздоровления». Она включила в себя оздоровительную физкультуру (аквафитнес, скандинавскую ходьбу, адаптивную физкультуру, оздоровительную гимнастику), образовательный курс с консультациями психолога и медицинских специалистов, а также культурно-досуговые мероприятия. Привлекают к общению и внуков: вместе с ними бабушки и дедушки проходят совместные занятия, общаются и лучше узнают друг друга.
В проекте уже приняли участие более 100 человек. По отзывам — улучшилась физическая форма, психоэмоциональное состояние, люди стали больше двигаться и даже приняли участие во всероссийских спортивных акциях.
Еще один проект, направленный на здоровое долголетие, внедрен сразу в 10 муниципалитетах Башкирии. Он называется «Технология повсеместного внедрения системы долговременного ухода в Республике Башкортостан». Инициатором практики выступил Центр социального обслуживания населения «Социум».
Участники проекта — социальные работники и родственники людей, которым нужен постоянный уход. Они учатся ухаживать за своими подопечными и правильно общаться с ними. Чтобы реабилитация шла еще лучше, «Социум» предоставляет современное техническое оборудование.
«Каждый человек старшего возраста вправе сам решать, где жить: в доме престарелых, пансионате или оставаться дома, даже если этот путь намного сложнее. Мы учим социальных работников и близких ухаживать за людьми старшего возраста, сохранять их человеческое достоинство, помогать не чувствовать себя беспомощными и при этом не выгорать самим»,директор ЦСОН «Социум», руководитель проекта «Ресурсный центр поддержки организаций социальной сферы» Флюр Дусмухаметов.
Есть интересные практики для людей старшего поколения и в других регионах. Например, в число финалистов Отбора вошел проект «Бабушка на час» из Владимирской области. Там, после обучения и тренингов, женщины старшего возраста — «серебряные» волонтеры — приходят в многодетные семьи, помогают родителям детей с особенностями развития. Пока волонтер гуляет или играет с ребенком, взрослые могут заняться неотложными делами, решить вопросы, связанные с собственным здоровьем или просто отдохнуть.«На социальном обслуживании в учреждении — более тысячи пожилых людей, получающих социальные услуги на дому. А также более 500 человек — слушатели университета «третьего» возраста, участники клубов по интересам. Среди них много людей, которые продолжают вести активный образ жизни и считают, что их знания и умения могут быть полезны для других, — отмечает заместитель директора Владимирского КЦСОН Татьяна Семенова. — В то же время в городе проживают семьи с детьми, которые нуждаются в социальной помощи. Такие семьи мы выявляем и стараемся им помочь. Есть многодетные, неполные, семьи с особенными детьми, у которых возникает вопрос «с кем оставить ребенка».
Чтобы общение волонтеров и их подопечных прошло хорошо, будущие «бабушки на час» заранее проходят тестирование на предмет стрессоустойчивости, специальный инструктаж, учатся особенностям работы с детьми. Особенно ждут в проекте бывших социальных работников, учителей и медиков. Пока участниками проекта стали пять бабушек и столько же семей. Отзывы — положительные.
После выхода на пенсию многие, как и я, начинают задумываться: «А что делать дальше?» Дети «разлетелись», внуки выросли. А ведь хочется быть нужной, полезной людям. Хочется общаться с детьми, видеть их горящие глаза и радостные улыбки! Я стала «бабушкой на час!» И теперь моя жизнь снова полна ярких эмоций, появились новые планы, а главное, смысл жизни!Александра Ивановна Архипова, одна из участниц проекта.
Многодетная семья, в которой появилась бабушка, уже не представляет свою жизнь без нее. «Мы очень благодарны нашей новой „бабушке“. Она и советом поможет, и делом. Может и погулять с ребятами, и в секции отвести. Стала настоящим другом нашему „особенному“ ребенку. Мы стали как родные, будто одна семья — дети скучают и ждут встреч», — признается Ирина Сабитова.
В Саратовской области педагоги, вышедшие на пенсию, помогают школьникам разобраться со сложностями учебной программы, восполнить пробелы в знаниях. Здесь был запущен проект «Сложи пазл» — он оказался особенно востребованным в период школьных каникул.
«Практика дает возможность экс-учителям снова ненадолго окунуться в педагогическую деятельность. В этом, наверное, основной секрет практики. Если бы учителя работали каждый день, они, несомненно, перегорели бы и потеряли интерес к проекту», — рассказала директор центра социального обслуживания населения Питерского района Саратовской области Светлана Смурная. По ее словам, все дети, обратившиеся к педагогам за помощью, решили свои проблемы, накопившиеся из-за пропусков занятий.
В Няндомском центре социального обслуживания населения в Архангельской области «серебряным» добровольчеством занимаются с 2018 года. Именно тогда появилась практика «Бабушкины сказки». Она объединила волонтеров старшего возраста и детей с особенными потребностями здоровья, которые практически не посещают школы и детсады.
В проекте участвуют эмоционально открытые, способные найти подход к детям, люди зрелого возраста.
Специалисты организуют работу «серебряных» волонтёров, совместно с ними выбирают книги, музыкальное сопровождение, реквизит и костюмы. Бабушки своими руками делают сувениры для детей и выезжают в гости в семьи для чтения сказок или кукольного представления. В конце выступления волонтёры дарят ребенку на память игрушку, общаются с детьми и их родителями.
«Мы получили немало положительных отзывов от благодарных родителей. Они рады, что у них и у их детей стало больше общения, дети развиваются, и им интересно. Родители считают, что наша практика — это бесценный вклад в работу с особыми детьми и она частично решает проблему социальной изоляции семей, воспитывающих детей с особенными потребностями», — рассказала директор Няндомского центра Наталья Козенкова.
За четыре года в Няндоме провели 42 представления, практику используют и в других городах и районах. Эти и другие проекты по помощи людям старшего поколения можно найти на платформе «Смартека». Вы можете заглянуть туда и рассказать родственникам старшего возраста об интересных занятиях, к которым они могут присоединиться. Также на «Смартеке» размещена информация о том, как правильно воплотить свои идеи в жизнь и как связаться с автором той или иной практики, чтобы получить совет о внедрении практики в своем регионе.
Если вы сами хотите стать организатором практики, вы можете посетить вебинары, которые уже в июле и августе проведет АНО «Национальные приоритеты». Каждое занятие будет посвящено определенному направлению: уходу и соцподдержке, культуре, спорту, образованию и занятости, а также волонтерству.
Чтобы попасть на вебинары, нужно присоединиться к telegram-каналу проекта, который называется «Лучшие практики активного долголетия». В нем есть расписание занятий, форма регистрации на них, новости проекта и самая важная информация об Отборе.