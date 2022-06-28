Разборки на входе и перебои с водой: отзыв семьи из Башкирии об отдыхе в Соль-Илецке

«Народу набралось с детьми порядка 400 человек. Крик, шум, требуют начальство, которое не спешит к своим посетителям, несмотря на то, что это их заработок и они должны дорожить людьми, которые приехали к ним на отдых и на лечение. Пошли на другой вход, там не было очереди, спокойно зашли на территорию озера. Где Роспотребнадзор? Пора им конкретно поинтересоваться работой курорта и их персоналом!», — считает Анна.