В Уфе после обращения прокуратуры расселят дом, сгоревший еще два года назад

Деревянный двухэтажный дом был сильно поврежден. В мае прошлого года его признали аварийным и подлежащим сносу. Летом 2021 года жители дома обращались за помощью к руководившему в то время городом сергею Грекову. Одна из семей, вынужденная жить с детьми в саду, просила мэра ускорить принятие решения по многоквартирному зданию и взять этот вопрос под личный контроль.