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В Уфе после обращения прокуратуры расселят дом, сгоревший еще два года назад

27 июня 05:52
Фото: Управление гражданской защиты города.
Пожар в доме № 22 на улице Софьи Перовской произошел в июле 2020 года, без жилья остались восемь семей. Спустя два года у них изымают квартиры и земельный участок, следует из постановления мэрии.

Деревянный двухэтажный дом был сильно поврежден. В мае прошлого года его признали аварийным и подлежащим сносу. Летом 2021 года жители дома обращались за помощью к руководившему в то время городом сергею Грекову. Одна из семей, вынужденная жить с детьми в саду, просила мэра ускорить принятие решения по многоквартирному зданию и взять этот вопрос под личный контроль.

В соответствии с подписанным мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым постановлении, планируется изъять у собственников жилые и нежилые помещения в доме. Им выплатят компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости объектов. Семьи, которые проживали в доме по договорам социального найма, получат благоустроенные квартиры. После этого здание снесут.

Постановление издано после обращения в мэрию городской прокуратуры в июне.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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