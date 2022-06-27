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«Нам проще вас на родину отправить»: глава Башкирии «подколол» министра ЖКХ Марзаева

27 июня 08:15
Фото: скриншот
Радий Хабиров прокомментировал «хитрые глаза» Алана Марзаева на совещании в правительстве в понедельник, 27 июня. Получилось несколько двусмысленно.

В правительстве обсуждали вопрос о строительстве полилингвальных школ в регионе. После доклада по этому вопросу глава региона отметил, что в таких школах формируется «элита республики».

Радий Хабиров показал на те самые хитрые глаза Марзаева
Фото: скриншот

«И она, подчеркиваю, не только башкирская. Она и татарская, безусловно, русская, марийская, чувашская… Вот Алан Викторович сидит улыбается, и по хитрым глазам вижу… Но вас мало осетин еще здесь, поэтому не до школы. Нас проще вас на родину отправить, чем здесь…», — сказал Радий Хабиров, видимо, имея в виду, что осетинский язык не будут включать в образовательный контур полилингвальных школ.

Шутка получилась неоднозначной.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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