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В Уфе в память о Юрии Шатунове появится граффити

26 июня 13:33
Фото: Радмир Усаев
Фотографию процесса нанесения рисунка опубликовал в соцсети директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

Изображение появилось на стене административного здания по адресу Рабкоров, 7/1. По данным 2gis, в нем располагается участок мировых судей. Портрет музыканта нарисован на фоне белых роз. На заднем плане изображения — памятник Салавату Юлаеву.

Юрий Шатунов умер от инфаркта в четверг, 23 июня, в Москве. Ему было 48 лет жизни. По факту его смерти проводится доследственная проверка.

В родном городе певца Кумертау пока не определились по поводу того, нужно ли поставить памятник в его память. Вопрос об этом пока только обсуждается.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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