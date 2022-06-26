В Башкирии прекратят продавать алкоголь

Ограничение на реализацию алкоголя в определенные дни предусмотрено в региональном законодательстве и действует с 2019 года. Продавать спиртные напитки запрещено также в День знаний, во время проведения сабантуев, последнего звонка для школьников. Нарушение этих правил грозит штрафами для должностных лиц и компаний.