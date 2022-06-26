«Какие у них смартфоны?!»: в Башкирии пенсионеров-туристов обязали сделать 10 селфи

— Какие у них смартфоны? Какие фотографии? Всегда было достаточно документов. Программы, в которых участвуют государственные деньги, всегда тщательно проверяются. Где, в какой момент они [власти] думают, что их обманут? У нас совсем другие цели: дай бог, чтобы пенсионеры дожили до получения сертификата и не заболели в поездке, потому что постоянно менять заезды тоже сложно, санатории мучаются. А тут еще фотоотчет — ну все, приехали,Галина Вахитова