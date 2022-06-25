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В Абхазии при попытке спасти тонущую девушку погиб житель Уфы

25 июня 12:50
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Гагре 24 июня, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В Абхазии 40-летний житель Уфы утонул при попытке спасти девушку. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла накануне, 24 июня.

Известно, что трое молодых людей купались в море, когда девушка начала тонуть, спасать ее бросился уроженец Уфы Максим Беркли, но начал тонуть сам. Наблюдавшее за происходящим очевидцы с берега пришли на помощь. Так, девушку удалось вытащить из воды живой. К сожалению, мужчину спасти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в Стерлитамакском районе в речке утонула 6-летняя девочка. По информации экстренных служб, во время игры с братом близ реки Меселька девочка поскользнулась и упала в воду.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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