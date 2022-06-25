В Абхазии при попытке спасти тонущую девушку погиб житель Уфы

В Абхазии 40-летний житель Уфы утонул при попытке спасти девушку. Как сообщает пресс-служба МЧС, трагедия произошла накануне, 24 июня.
Известно, что трое молодых людей купались в море, когда девушка начала тонуть, спасать ее бросился уроженец Уфы Максим Беркли, но начал тонуть сам. Наблюдавшее за происходящим очевидцы с берега пришли на помощь. Так, девушку удалось вытащить из воды живой. К сожалению, мужчину спасти не удалось.
Ранее мы сообщали, что в Стерлитамакском районе в речке утонула 6-летняя девочка. По информации экстренных служб, во время игры с братом близ реки Меселька девочка поскользнулась и упала в воду.