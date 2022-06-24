Якутия попала в топ-3 лидеров Дальневосточного округа по коэффициенту рождаемости

Глава государства Владимир Путин сказал, что демографическая ситуация — это вопрос национальной безопасности. Кузнецова посетовала, что за пятилетку рождаемость в России сократилась на 25%. Население быстро и естественно убывает. Однако в государстве на 25% выросло число многодетных семей. Об этом информирует yakutia-daily.ru.