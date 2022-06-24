Якутия попала в топ-3 лидеров Дальневосточного округа по коэффициенту рождаемости

Глава государства Владимир Путин сказал, что демографическая ситуация — это вопрос национальной безопасности. Кузнецова посетовала, что за пятилетку рождаемость в России сократилась на 25%. Население быстро и естественно убывает. Однако в государстве на 25% выросло число многодетных семей. Об этом информирует yakutia-daily.ru.
Заместитель председателя Государственной думы сообщила о положительной тенденции на Дальнем Востоке. Там отдельные демографические показатели превышают средние по стране. Очевидно, что у Дальневосточного федерального округа есть серьезный потенциал. Останавливаться нельзя.
По словам специалистов, в России 50% семей должны иметь много детей. Правительство применяет меры кардинального характера. Они будут соразмерны масштабу демографического вызова.
Анна Кузнецова утверждает, что власти делают многое для поддержки семей с детьми. Помощь должна быть доступной, удобной, эффективной по принципу одного окна. Помимо этого, нужна позитивная информационная среда. Необходимо использовать все ресурсы. Речь идет об интернете, радио, телевидении, газетах и баннерах на улицах.
В Республике Саха Анна Кузнецова обратила внимание на социальную рекламу, популяризирующую ценности семьи, материнства, детства и отцовства.