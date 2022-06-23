Хабиров исключил известных активистов из Совета по правам человека в Башкирии

Сегодня в республике был утверждён обновлённый состав Совета по правам человека. Соответствующий указ вышел ранее за подписью главы региона Радия Хабирова.
Сообщается, что СПЧ республики возглавила юристка и правозащитница Зульфия Гайсина, её заместителем был назначен Флюр Нурлыгаянов, а должность ответственного секретаря занял Владимир Савичев. Отмечается, что состав СПЧ также обновился. Туда вошли правозащитник Азамат Галин, экоактивистка Рина Гринберг, градозащитница Эльза Маулимшина, блогер Рустам Набиев и другие.
Кого исключили из СПЧ при Хабирове в Башкирии:
Напомним, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества был впервые создан в республике тремя годами ранее — в 2019 году. На должность председателя организации был назначен бизнесмен Владимир Барабаш. Зульфия Гайсина, в свою очередь, занимала должность ответственного секретаря.