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Хабиров исключил известных активистов из Совета по правам человека в Башкирии

23 июня 05:38
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Указ, утверждающий обновлённый состав СПЧ при главе республике, был опубликован на портале правовой информации

Сегодня в республике был утверждён обновлённый состав Совета по правам человека. Соответствующий указ вышел ранее за подписью главы региона Радия Хабирова.

Сообщается, что СПЧ республики возглавила юристка и правозащитница Зульфия Гайсина, её заместителем был назначен Флюр Нурлыгаянов, а должность ответственного секретаря занял Владимир Савичев. Отмечается, что состав СПЧ также обновился. Туда вошли правозащитник Азамат Галин, экоактивистка Рина Гринберг, градозащитница Эльза Маулимшина, блогер Рустам Набиев и другие.

Кого исключили из СПЧ при Хабирове в Башкирии:

  • Владимир Барабаш - потерял статус председателя Совета;
  • Кристина Абрамичева - активист движения "Архзащита Уфы" по сохранению объектов культнаследия;
  • Ридан Ахьямов - координатор движения «Зеленый патруль Башкирии»;
  • Полина Вишневская - общественница;
  • Валериан Гагин - директор Центра современного искусства "Облака";
  • Альмира Жукова - исполнительный директор организации «За права человека и гражданина» в Башкирии;
  • Гульшат Ибрагимова - председатель Совета матерей "Материнское сердце";
  • Эдуард Кадыров - активист экодвижения «Сибай, дыши!»;
  • Сергей Лаврентьев - политолог;
  • Ирина Машковская - председатель региональной общественной организации семей погибших защитников Отечества по РБ;
  • Гузалия Михеева - член правления местного Союза инвалидов «Чернобыль» в Уфе;
  • Наталья Павлова - экс-главный редактор "Коммерсантъ-Башкортостан";
  • Фанис Раянов - заслуженный деятель науки РБ;
  • Наталья Сорг - активист сообществ мам детей-инвалидов;
  • Виль Тухватуллин - общественник, блогер;
  • Ренат Факиев - координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в РБ (признано в РФ иноагентом).

Напомним, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества был впервые создан в республике тремя годами ранее — в 2019 году. На должность председателя организации был назначен бизнесмен Владимир Барабаш. Зульфия Гайсина, в свою очередь, занимала должность ответственного секретаря.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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