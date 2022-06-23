Хабиров исключил известных активистов из Совета по правам человека в Башкирии

Напомним, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества был впервые создан в республике тремя годами ранее — в 2019 году. На должность председателя организации был назначен бизнесмен Владимир Барабаш. Зульфия Гайсина, в свою очередь, занимала должность ответственного секретаря.