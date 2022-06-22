Уроженец Кигинского района Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине

По словам чиновницы, карьера военного ещё со школьных времён была заветной мечтой погибшего в 25-летнем возрасте Зиннурова. Зухра Гордиенко также выразила свои соболезнования родным и близким военнослужащего, отметив при этом его героизм и верность присяге.