mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скоропостижно скончался выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс

22 июня 08:34
Фото: joinfo.com
Об этом сообщила его дочь. Известна предварительная причина смерти певца.

Скончался выпускник «Фабрики звезд» и автор хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. О кончине певца сообщила его 16-летняя дочь Каролина-Кристель в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).

По предварительным данным, певец мог скончаться от остановки сердца после операции на почке. Официальная причина смерти не называется.

Пьер Нарцисс — уроженец Камеруна, ставший известным в России. Он принимал участие в проекте «Фабрика звёзд — 2», где исполнил свою самую знаменитую песню «Шоколадный заяц».

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48