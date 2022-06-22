РЭО: Мы можем выделить 17,6 млрд рублей резидентам экотехнопарков

Резидентами экотехнопарков уже готовы стать 25 компаний. Они создадут мощности по обработке отходов, на это будет затрачено минимум 17,6 млрд рублей, пишет сайт vedomosti.ru.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что в этих локациях разместятся предприятия по утилизации отходов. Они будут возвращать в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов каждый год. Из госбюджета на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка выделят примерно 1 млрд рублей. Выделенная из федеральной казны на данный проект сумма составляет 10 млрд рублей.
«90% затрат резидентов будет покрыто за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК „РЭО“. Резидент должен вернуть данные средства за 12 лет. Оставшиеся 10% будут вложены резидентами», — рассказал Буцаев.
Глава департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО» Олег Шияновский назвал экотехнопарки новым качественным шагом в обработке не только коммунальных, но и промышленных отходов.
Все 8 экотехнопарков будут построены до конца 2024 года. Их возведут в Подмосковье, Краснодарском крае, Ленобласти и ещё 5 регионах. Проектирование и госэкспертизы начнутся уже в текущем году. Проектно-сметная документация будет готова к началу следующего года.
Буцаев отметил, что экотехнопарки — это очередной этап построения в Российской Федерации экономики замкнутого цикла. Он напомнил о целях нацпроекта «Экология», одна из задач которого — уже к 2030 году добиться стопроцентной сортировки ТКО и снижения захоронения твердых коммунальных отходов на 50%.