РЭО: Мы можем выделить 17,6 млрд рублей резидентам экотехнопарков

Все 8 экотехнопарков будут построены до конца 2024 года. Их возведут в Подмосковье, Краснодарском крае, Ленобласти и ещё 5 регионах. Проектирование и госэкспертизы начнутся уже в текущем году. Проектно-сметная документация будет готова к началу следующего года.