На ПМЭФ подписано около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма

По словам Чернышенко, о том, что необходимо вкладывать инвестиции в отрасль туризма, было сказано и в выступлении на пленарном заседании форума Владимира Путина. Российским правительством был запущен комплекс мер по поддержке бизнеса как в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», так и в виде первоочередных мер, связанных с поддержкой экономики. Речь о льготных кредитах, грантах, выделяемых на то, чтобы обустроить пляжи и создать кемпинги, нулевом НДС для всех гостиниц, программах кешбэков.